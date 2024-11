Quotidiano.net - Urso, 'dobbiamo agire subito, gli altri vanno in fretta'

": queste le prime parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, alla seconda giornata del Trilaterale di Confindustria, a Parigi. Parole seguite da un applauso unanime della sala, che aveva appena ascoltato il ministro dell'Economia francese, Antoine Armand. "Gliattori - ha continuato- agiscono comunque e in, l'elezione di Trump deve essere una sveglia per l'Europa, per fare quello che fanno gli Stati Uniti da anni, per raggiungere una migliore competitività a livello globale e rispondere alla sfida egemonica cinese. Il problema dell'Europa - ha detto- non sono gli Stati Uniti, o Trump e nemmeno la Cina, non possiamo decidere per gli elettori americani o per il partito comunista cinese, noi possiamo decidere per l'Europa, ma l'Europa non decide.