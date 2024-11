Anteprima24.it - Università, Rubano (FI): “Grave episodio alla Federico II, proteste non devono superare limite”

Tempo di lettura: 2 minuti“Le mani insanguinate apparse sul Rettorato dell’II sono un gesto simbolico inquietante e inaccettabile. Questi atti non rappresentano il dialogo democratico né una protesta civile, ma superano i limiti della tollerabilità. È necessario condannare con fermezza ogni forma di intimidazione, soprattutto in luoghi simbolici come le, cheessere spazi di cultura e confronto libero da violenze, anche simboliche”. Lo dichiara Francesco Maria, parlamentare di Forza Italia, intervenendo sullestudentesche che stanno coinvolgendo gli atenei napoletani. “Chi protesta ha il diritto di farlo, ma nel rispetto delle regole e delle istituzioni. Associare immagini di sangue alle, e per di più con riferimenti ai rappresentanti del governo, non solo è un atto che distorce il senso stesso della protesta, ma crea un clima di tensione che nulla ha a che fare con le battaglie democratiche”, sottolinea