Pisatoday.it - Un punto e tanto rammarico per la Pallavolo Cascina sul campo di Viareggio

Leggi su Pisatoday.it

Arriva una sconfitta per 3-2 nel posticipo domenicale in casa dell’OasiLido Volley, che vede le giocatrici biancorosse autrici di una partita in chiaroscuro, dove hanno alternato momenti molto positivi a veri e propri black out che hanno determinato l’esito finale. Si parte con Belli e Corti E.