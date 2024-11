Ilgiorno.it - Un percorso guidato dentro l’Oasi

Anche Legambiente Monza omaggia la Festa dell’albero con un’importante novità per la sua Oasi di piazza Castello, il sito naturalistico tra la stazione e il centro città di cui si prende cura dal 2002. Lunedì mattina verrà posta una nuova cartellonistica all’ingresso e all’interno dell’ampia area verde, utile a descrivere ai visitatori la varietà di flora e fauna presente nello spazio naturalistico. "Grazie allo sponsor dell’azienda Frosta riusciamo ad arrivare a questo importante traguardo – dichiara Anna Da Re, presidente di Legambiente Monza –. In particolare, grazie all’agronoma Tina Ponzellini, che ci segue da tempo, metteremo dei cartellini identificativi sulle principali specie di piante presenti nel". I volontari e le volontarie di Legambiente con costanza si occupano di valorizzare l’area con la pulizia degli argini, la manutenzione del verde, interventi per la protezione della biodiversità e la piantumazione di nuove specie.