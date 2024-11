Ilgiorno.it - Un festival dedicato alle streghe. L’edizione zero di Stramonio

Si terrà dal 29 novembre al 1° dicembrediculturalealla figura dellee al fenomeno della loro persecuzione, che prende spunto da questo oscuro momento storico per parlare del mondo di oggi. Un evento che si propone di esplorare e riscoprire la figura della strega come archetipo, attraverso un approccio multidisciplinare che parte dalla riflessione storica, filosofica, antropologica e giuridica per declinarsi poi in ambito artistico su più fronti, come letteratura, cinema, arti visive, musica, teatro. Affrontando da una prospettiva privilegiata alcune delle principali tematiche della contemporaneità, legate al femminile e non solo. Le giornate del 29 e 30 novembre, nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria, prevedono incontri con relatori per esplorare temi come la storia della stregoneria, le questioni di giustizia e il simbolismo delle "donne ribelli" nella cultura occidentale.