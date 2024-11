Quotidiano.net - Ultimo giorno alla Cop29, si attende ancora bozza del documento

E' attesa per mezzola secondadifinaledi Baku. Oggi la conferenza dovrebbe chiudersi, ma i negoziati sonoin alto mare, e uno slittamento a domani appare probabile. Ieri mattina la presidenza azera ha presentato le prime bozze di documenti sui principali dossier. Quello sulla finanza climatica, il più importante, era solo un riepilogo delle posizioni contrastanti, e non offriva un testo di mediazione. Laè stata respinta in plenaria da tutti i delegati, a partire da Ue, Cina, paesi emergenti e in via di sviluppo del G77 e stati insulari dell'Aosis. Nei corridoi della Cop, molto delegati hanno accusato la presidenza azera di scarsa leadership e capacità di mediazione. Per mezzoè attesa una nuova, che dovrebbe presentare una ipotesi di compromesso.