Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 22-11-2024 ore 20:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ancora una buona serata dalla redazione da Stefano Boeri sappiamo che la politica sebbene il comparto degli enti territoriali sia riuscita a tenere sotto controllo i propri conti nel corso degli anni la realizzazione degli obiettivi complessivi del paese previsti per i prossimi anni e quindi le esigenze di coordinamento della finanza pubblica richiedono un contributo da parte di tutti e quindi anche degli amministratori lo ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti in video collegamento con l’assemblea dell’atc la conferma degli effetti economici delle misure strutturali contenute in manovra può contribuire ad Attenuare i timori legati al l’incertezza delle prospettive economiche ea favorire una piena ripresa dei consumi ancora frenata come dimostrano i dati dell’istat promuovere la domanda in un contesto di grande incertezza è una cruciali per realizzare la crescita che abbiamo previsto nel 2025 ha aggiunto il ministro ci spostiamo agli esteri per la Russia la decisione della corte penale internazionale è insignificante quindi non c’è motivo di commentarla così il portavoce del Cremlino dmitry peskov in merito agli ordini di arresto nei confronti delle premier israeliano Netanyahu l’ex Ministro della Difesa Galante è in merito all’argomento ha parlato anche il ministro degli Esteri Antonio tajani a Torino per l’assemblea della ci rispettiamo e sosteniamo la corte penale internazionale ma siamo convinti che quello che deve svolgere sia un ruolo giuridico e non politico ha detto il ministro la cronaca non si esclude l’omicidio perché è impossibile che una ragazza di 15 anni usi quel metodo così violento per togliersi la vita e lo dimostra il modo in cui è stata trovata abbiamo dei sospetti su chi possa essere stato perché abbiamo scoperto che mia figlia era stata minacciata di morte quel giorno a scuola non posso dire tu chitarra non sospetti Ho parlato col eventi che abbiamo fatto nomi e cognomi Così la madre di larimar annaloro la quindicenne trovata impiccata un albero del giardino due settimane fa a Piazza Armerina nel corso della trasmissione mattino quattro condotta da Federica Panicucci è Francesco Poletti cambiamo decisamente pagina lo spettacolo il Sanremo di Carlo Conti vedrà più brani e cover 3 in gara la prima domanda la so chi te lo ha fatto fare così ha scherzato il direttore artistico Carlo Conti presentando alla Milano Music week il Sanremo che verrà quello che lo vedrà tornare al festival dopo le tre edizioni dal 2015 al 2017 e chiudiamo con lo sport Coppa Davis fuori Spagna e usa stradali Italia superata L’Argentina nei quarti di finale l’Italia è ancora più Favorita per la conferma del titolo complici le uscite a sorpresa di spagna e Stati Uniti secondo gli esperti il successo azzurro e offerta bassa quota ma cena e compagni dovranno prima affrontare 2 a Staffoli a partire dall’ Australia domani in semifinale era questa l’ultima notizia è tutto grazie per l’ascolto e una buona serata In collaborazione con Agenzia Italia Stampa