Ultime Notizie Roma del 22-11-2024 ore 15 | 10

dailynews radiogiornale apriamo con la politica il responsabile esteri del PD Peppe Provenzano nell’aula della camera augurato buon lavoro a Raffaele Fitto in Unione Europea rimarcando al contempo il Nettuno apertura politica ci potrà essere per noi in quella commissione a nazionalismi in Unione Europea Provenzano ha quindi invitato ad un approfondimento su quanto affermato da Pitto sostenendo che i toni trionfalistici di foto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla camera sono in audizione Vitto ha contraddetto tutte le posizioni politiche portate avanti a questa maggioranza affermando l’impegno a perseguire l’interesse europeo non solo secondo i trattati ma anche secondo le linee guida presentata luglio che andiamo agli esseri il permesso dato dagli USA e dalla Gran Bretagna Kiev di attaccare in profondità il territorio russo con gli scherzi da loro forniti a far assumere al conflitto un carattere globale e Mosca si riserva il diritto di colpire anche le infrastrutture militari di Washington e Londra è questo il monito lanciato dal presidente russo Putin discorso Alla nazione durante il quale come prima risposta annunciato il test su un obiettivo militare in Ucraina il nuovo missile balistico ipersoap restiamo ancora gli ha il primo ministro ungherese Viktor orban il paese detiene la presidenza di turno dell’Unione Europea ha annunciato che inviterà il suo per protestare contro il mandato di arresto emesso dalla corte penale internazionale non abbiamo altra scelta che ti fidare questa decisione inviterò nella Ungheria Dove posso garantirti che la sentenza della corte penale internazionale Non avrà alcun effetto ha dichiarato in un’intervista alla radio statale il leader ungherese partiamo all’economia il mercato vede al 50% maxi taglio dei tassi BCE dopo i dati deludenti di novembre e la revisione al ribasso del PIL tedesco del terzo trimestre il mercato al sale scommesse tu Maxi taglio dei tassi tizie a dicembre e infine lo sport Formula 1 Leclerc a Las Vegas abbiamo ancora sappiamo che Las Vegas e probabilmente il circuito più adatta alla Ferrari nella lotta per il titolo costruttori tra McLaren le vetture di Maranello Noris ammetto pressione agli avversari indicandoli Come favorire la McLaren ha un vantaggio di 37 punti con tre Gran Premi ancora da disputare e That Grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa