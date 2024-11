Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 22-11-2024 ore 10:10

essere in primo piano nuova prova di forza del Cremlino sull'ucraina la luce ieri ha lanciato un missile balistico intercontinentale la prima volta che Mosca utilizza un missile così potente a lungo raggio durante la guerra secondo funzionario statunitense mostrare bruciato un missile balistico sperimentale a medio raggio ipotesi confermata dal presidente russo Vladimir Putin e data consegna comunque un ulteriore livello di scontro nel conflitto dopo che Luca è utilizzato missili statunitensi e britannici per colpire Bettini Russia dopo che Putin ha modificato la dottrina nucleare i missili balistici hanno una gittata di migliaia di chilometri possono essere utilizzati anche per lanciare testate nucleari dopo il lancio di missili sto facendo contro la Russia la Gran Bretagna e ora direttamente coinvolta nella guerra in Ucraina ha detto askanews l'ambasciatore Russo a Londra che ha sottolineato come il laccio di questi armamenti non può venire britannico della nato il medioriente la corte penale internazionale hai messo mandati di arresto per il premier israeliano Netanyahu per l'ex Ministro della Difesa Gallant per crimini di guerra e contro l'umanità a Garda dal 8 ottobre 223 attacchi diffusi e sistematici contro civili ira di Israele niente di più giusto della guerra che conduciamo a Gaza dopo che avanza concludi il più grande massacro tutto il popolo ebraico dai tempi dell'olocausto applicano italia-irlanda è pronta ad eseguire il mandato i Stati Uniti respingono categoricamente la decisione dell'Aia dice la Casa Bianca contro in Italia tagliami tuona valuteremo insieme agli alleati scrive la sentenza va rispettata il MoVimento 5 Stelle che dell'embargo delle armi a Israele mandato il resto assurdi e kg islamici attacca la lega torniamo in Italia alla camera ieri sera il primo sia il disegno di legge salva Milano che può bloccare una serie di cantiere in città ed è sostenuto anche dal sindacato sala si spaccano le opposizioni più di più Europa Italia viva azione votano a favore con il centro-destra vs e Movimento 5 Stelle contro il provvedimento per risolvere i contrasti sono interpretazione di un articolo della legge urbanistica 1942 che individua i limiti di volumi le altezze degli edifici nel territorio comunale un regalo la speculazione afferma l'idea di venerdì probabilmente 5 Stelle la nuova norma fa di Milano un porto franco del cemento e tante persone che hanno deciso di investire a Milano come in altre città e oggi sono bloccate con questa norma hanno certezze sul futuro la posizione del per la cronaca è impossibile che una ragazza di 15 anni usi quel metodo così violento per togliersi la vita così c'è la madre di là di Marano a loro la 15 anni trovata impiccata due settimane fa nel giardino di casa a Piazza Armerina in provincia di Enna e autopsia sono i nazionali e incompatibili Col suicidio ultimo Sul modo in cui è stata trovata aggiungerla donna abbiamo dei sospetti su chi possa essere stato perché abbiamo scoperto che mia figlia è stata minacciata di notte che giorno a scuola non posso dire di più ma gli inquirenti abbiamo fatto nomi e cognomi in chiusura un'ultima notizia la camera si tratta sulle modifiche la manovra dalla legge punta sul ponte e partite IVA compromesso su buoni pasto il testo sulle commissioni viene portato al 5% da un emendamento al disegno di legge concorrenza soddisfatti commercianti governo intanto conferma la stima di crescita del PIL del 1% nelCi sta solo le guerre potrebbe salire di Sottosegretario freni slitta a lunedì il voto sul decreto fiscale c'è il nodo del canone RAI Si punta sul platax indennità per aumentare gli stipendi dei medici eventualmente per defiscalizzare dice il ministro Schillaci