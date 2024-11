Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 22-11-2024 ore 07:10

dailynews radiogiornale venerdì 22 novembre Buongiorno dalla redazione in studio Giuliana oltre a essere in apertura Putin minaccia l’occidente sull’ucraina con iniziali sulla Russia il conflitto il mondiale Non escludiamo di colpire i paesi che hanno fornito le armi a Kiev in caso di escalation risponderemo in modo preciso in modo simmetrico ha detto ieri in un discorso alle forze armate accusando gli Stati Uniti di spingere il mondo verso un conflitto con Vale che fintanto accusa la Russia di aver lanciato un missile balistico intercontinentale control Ucraina prima volta che Mosca utilizza un missile così potenti a lungo raggio durante la guerra dubbi degli esperti Putin ha parlato di missile balistico ipertonico contestato al nucleare negli Stati Uniti era un missile a medio raggio intervistato americana Fox News vicino a Trump chi apre al negoziato sulla mano rossa del 2014 Non possiamo perdere decine di migliaia di persone per la penisola può essere recuperata per via diplomatica ferma te la corte penale internazionale hai messo mandati di arresto per il premier israeliano Netanyahu del ex Ministro della Difesa Gallant per crimini di guerra e contro l’umanità Gazza dal 8 ottobre 2023 attacchi diffusi e sistemati contro civili io ad Israele niente di più giusto della guerra che conduciamo a Gaza dopo chiamata concludi il più grande massacro tutto il popolo ebraico dai Tempi dell’olocausto replica Netanyahu L’Olanda è pronta hai se hai mandato gli Stati Uniti respingono categoricamente la decisione dell’Aia dice la Casa Bianca contro in Italia tagliami tuona valuteremo insieme agli alleati il PD scrive la sentenza va rispettata Movimento 5 Stelle che te le mando delle armi a Israele mandati d’arresto assurdi e filo islamici attacca la lega torniamo in Italia la camera ieri sera il primo Sì al disegno di legge salva Milano che punta a sbloccare una serie di cantieri in città sostenuto anche dal sindacato sala si spaccano le opposizioni più di più Europa Italia viva azione votano a favore con il centro-destra vs e Movimento 5 Stelle contro il provvedimento nasce per risolvere i contrasti su un articolo della legge urbanistica 1942 che individua i limiti di volumi le altezze degli edifici nel territorio comunale un regalo la speculazione afferma il leader dei Verdi Bonelli primo Movimento 5 Stelle la nuova norma di Milano un porto franco del cemento e tante persone che hanno deciso di investire a Milano come in altre città e oggi sono bloccate con questa norma hanno certezze sul futuro la posizione del PD la cronaca è impossibile che ragazza di 15 anni usi quel metodo così violento per togliersi la vita così c’è la madre di là rimarranno a loro la 15 anni trovata impiccata due settimane fa nel giardino di casa a Piazza Armerina in provincia di Enna zia sono i mezzi anomalia incompatibili Col suicidio o ti mostro il modo in cui è stata trovata aggiunge la donna abbiamo dei sospetti su chi possa essere stato perché abbiamo scoperto che mia figlia è stata minacciata di notte quel giorno a scuola non posso dire di più ma gli inquirenti abbiamo fatto nomi e cognomi in chiusura l’ultima notizia del figlio non sa più nulla dal 10 novembre scorso giorno dopo un arresto al Cairo dai contorni tutti da chiarire e la vicenda che della nave Sheriff 44 anni nato in Egitto Ma cittadino italiano la cui madre dice di avere perso le tracce dopo che è stato fermato dalle autorità egiziane l’arrivo dall’Italia Un caso seguito con la massima attenzione della Farnesina dopo la denuncia della donna che era col figlio al momento del fermo mamma sarebbe in una struttura nota alle autorità italiane aveva appurato che si trova nel carcere di Alessandria d’Egitto secondo il suo avvocato sarebbe stato arrestato per qualcosa legato ai contenuti su Facebook per la sua professione di attore porno era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa