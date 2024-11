Calcionews24.com - Udinese, infortunio al ginocchio per Payero: ecco quanto resterà lontano dai campi

Leggi su Calcionews24.com

Il centrosta dell’di nazionalità argentina si è infortunato aldurante la sosta Martin, centrosta dell’, si è infortunato in allenamento subendo un trauma in allenamento e riportando un’elongazione al legamento collaterale mediale deldestro. Brutte notizie dunque per Runjaic che dovrà fare a meno del proprio calciatore per circa un mese. .