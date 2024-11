Lapresse.it - Ucraina: Tusk, minaccia di conflitto globale è reale

Torino, 22 nov. (LaPresse) – La guerra inè entrata in una “fase decisiva” e gli ultimi eventi dimostrano ladi un “”. Lo ha dichiarato il primo ministro polacco Donald, parlando a un congresso. Lo riporta l’emittente polacca Radio Zet.ha fatto riferimento a quelli che ha definito “gli eventi delle ultime ore” come dimostrazione di una “grave edi”. “Mi sarebbe difficile non pronunciare oggi alcune parole fondamentali sulla situazione, perché è storica”, ha dichiarato. “La guerra a est sta entrando nella sua fase decisiva. Lo sappiamo tutti. Sentiamo che si sta avvicinando l’incognito. Nessuno di noi conosce la fine di questo, ma sappiamo che attualmente sta assumendo dimensioni molto drammatiche”.