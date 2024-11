Quotidiano.net - Ucraina, Scholz: da Putin escalation terribile. Parlamento chiuso per minaccia di attacco missilistico su Kiev

Roma, 22 novembre 2024 – La Russia ha fornito supporto economico e missili antiaerei alla Corea del Nord in cambio di truppe di Pyongyang a supporto della guerra di Mosca contro l', ha riferito Shin Won-sik, il principale Consigliere per la sicurezza di Seul, all'emittente tv Sbs. Intanto è sempre alta la tensione indove nella notte si sono registrati raid aerei nella regione di Sumy con due morti, mentre Mosca denuncia nelle stesse ore la presenza di almeno 23 droni ucraini nei cieli di tre regioni russe. Questa mattina ilucraino ha annullato la seduta del question time prevista per oggi a causa del rischio di unrusso. "Con i missili sulla Russia il conflitto è mondiale. Non escludiamo di colpire i Paesi che hanno fornito le armi a", ha detto ierialle Forze armate.