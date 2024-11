Ucraina Putin minaccia e Kim accusa gli Usa | Rischio guerra termonucleare

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti alimentano "tensioni globali" che potrebbero degenerare "nellapiù distruttiva". L'arriva dal leader nordcoreano Kim Jong-un nel giorno in cui Vladimirha annunciato che la Russia risponderà con le armi a qualsiasi Paese i cui missili vengono utilizzati per colpire obiettivi in territorio di Mosca, cioè Usa e .