Ucraina attacco russo su Sumy | le immagini degli edifici distrutti

Almeno due civili sono stati uccisi a, nel nord-est dell’, durante unnella notte. Lo riferisce Ukrinform citando il sindaco della città, Artem Kobzar. “Durante l’allerta aerea, sono state udite diverse potenti esplosioni in città. Sfortunatamente, è già stata confermata la morte di una persona”, ha osservato per poi segnalare anche la presenza di una seconda vittima in un’altra zona della città. Il servizio di emergenza statale, i vigili del fuoco e i paramedici a lavoro sul posto.