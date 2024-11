Trentotoday.it - Tutto il Trentino imbiancato, la prima neve è sempre splendida

Leggi su Trentotoday.it

È iniziata con l’imbrunire per poi proseguire per tutta la nottata: è la(vera)in, giunta ieri, giovedì 21 novembre, e che hala maggior parte della provincia.Certo, in alcune parti della regione non sono mancati disagi, con strade chiuse e anche incidenti, ma.