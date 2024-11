Palermotoday.it - Troppi abbandoni e poche adozioni, così si muore nel canile di Palermo al collasso

Leggi su Palermotoday.it

Un'estate diincontrollati, in cui si viaggiava su una media di 8-10 cani al giorno lasciati sul ciglio della strada. E unche adesso "scoppia" di animali, arrivando a essere in overbooking. E' quello che succede in via Tiro a Segno, dove gli ospiti dovrebbero essere circa 120.