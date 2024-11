Tribunale di Prato paralizzato per colpa di un topo | udienze rinviate

Leggi su Corrieretoscano.it

– Paralizzata la giustizia ae a rischio le intercettazioni. Laè di un, che ha mandato fuori uso il sistema elettrico deldella città.L’animale, alle 8.15 del 22 novembre, è sgattaiolato nel generatore, provocando un boato seguito dalle fiamme.A seguire le le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco il procuratore capo della Repubblica Luca Tescaroli e la presidente delLucia Schiaretti, che lanciano l’allarme: “Il sistema elettrico di emergenza è andato in tilt, rischiamo di perdere tutti i dati relativi alle intercettazioni e lenon si possono celebrare”.Intanto scrivania, sedie e altri mobili sono stati portati fuori dal palazzo di giustizia, in quanto “La situazione sanitaria è precaria le condizioni di lavoro non sono a norma e non è possibile esercitare il potere giudiziario”, hanno spiegato i capi degli uffici giudiziari.