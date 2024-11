Imolaoggi.it - Travolto da un crollo, muore operaio di 70 anni

Leggi su Imolaoggi.it

NARDO, 22 NOV – Un70enne, Silvio Perrone, è morto nella tarda mattinata di oggi a Nardò, in provincia di Lecce, mentre eseguiva lavori edili in un’abitazione privata in via Tafuri. A quanto si apprende, l’stava rimuovendo del materiale da risulta da terra quando è statodaldi alcuni conci di.