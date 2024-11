Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-11-2024 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità problemi sullaFiumicino per un incidente Ci sono code all’altezza del Bivio per la 12Civitavecchia direzione della capitale lunghe code perin uscita dalla città su via Pontina da Tor de’ Cenci a Castelno cose con i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni ci sono incolonnamenti verso San Giovanni da Corso di Francia via Salaria in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e via Salaria restiamo sulla tangenziale tratto della sopraelevata per lavori dal lunedì al venerdì fino al 29 novembre chiusi di notte tra le 23 lì Se gli svincoli viale Castrense Largo Passamonti sia in entrata e sia in uscita e oggi e domani a San Giovanni per la tradizionale festa rionale di San Clemente chiusura e modifiche alla viabilità su via dei Normanni San Giovanni Laterano e su via Ostilia deviazioni anche per il trasporto pubblico sempre in tema di trasporti ricordiamo che sulla linea fl6Cassino fino a domenica 24 novembre per la è interrotta la circolazione dei treni tra Colleferro e Frosinone previsto un servizio bus sostitutivo In collaborazione con Luce Verde infomobilità