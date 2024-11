Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-11-2024 ore 13:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità chiusa per lavori in piazza Carlo Alberto Scotti tra via di Monteverde e via di Valtellina lavori interessano anche Viale dei Colli Portuensi fino al 20 dicembre riduzione di carreggiata in tratti saltuari E a seconda dei l’avanzamento del cantiere inevitabili i disagi alper il trasporto ferroviario sulla linea fl6Cassino fino al 24 di novembre per urgenti lavori interrotta la circolazione dei treni tra Colleferro e Frosinone previsto servizio bus sostitutivo nella tratta interrotta maggiori informazioni su queste notizie sul sito.luceverde.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità