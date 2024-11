Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-11-2024 ore 09:30

LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora chiusa la 1 Firenzeper incidente tra Ponzanono Soratte e Pianono versosi sono formate lunghe code nel tratto precedente al Blocco e sempre per incidente con entrata asulla diramazionenord della A1 da Settebagni a raccordo anulare resta difficile la situazione delsulla Tangenziale Est per incidente chiusa la nuova galleria interna tra via Tiburtina e largo Lanciani verso lo stadio Olimpico rallentamenti nel tratto precedente la chiusura trafficate in entrata in città la Cassia e la Flaminia la Salaria La Tiburtina è la via Pontina code a tratti sull’intero percorso Urbano della A24 verso la tangenziale est anche l’uscita dada Viale Palmiro Togliatti a raccordo trafficato il raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra Bufalotta e Tiburtina e dalla casina l’appia E poi la carreggiata esterna tra laFiumicino e la Pontina è tra Casilina e Tiburtina maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito