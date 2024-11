Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-11-2024 ore 08:00

LuceverdeBuongiorno Bea trovati in redazione Sonia cerquetani bloccato concludi ilsulla A1 Firenzeper incidente tra Ponzanono Soratte e la dinord versodifficile la situazione delanche sulla tangenziale est un incidente all’interno della nuova galleria sta provocando lunghe code verso la sala a partire dalla Tiburtina intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo anulare con code dalla Casilina all’appia ed è intenso ilanche tu le altre strade in città file sulla Cassia tra la torta e Tomba di Nerone che poi sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti puoi anche sulla Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali e sulla Tiburtina in entrata in città code a tratti sull’intero percorso Urbano della A24 verso la tangenziale est e fila in entrata in città sulla diramazionesud della A1 maggiori queste ed altre notizie sul sito