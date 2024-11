Padovaoggi.it - Torneo di Abano, il Flamengo non ci sarà e l'onorevole Porta ne fa un caso politico

Leggi su Padovaoggi.it

E' diventato une si fa fatica a capire il perché, l'assenza delaldidove partecipano sedici squadre, otto italiane e otto internazionali, per la categoria under 14. La manifestazione negli anni è cresciuta sempre più proprio per il livello di squadre che si.