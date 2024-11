Baritoday.it - Torna nelle Grotte di Castellana 'Io non ho paura', un momento di riflessione contro la violenza sulle donne

Leggi su Baritoday.it

Diventare un Punto Viola dell’associazioneXStrada vuol dire diventare un luogo sicuro per lee per le persone in genere. La societàdilo è diventata grazie alla sensibilizzazione e alla formazioneladi genere operata dall’associazione che ha come.