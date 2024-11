Firenzetoday.it - Topo rosicchia i cavi elettrici, in tilt il tribunale di Prato

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayStamattina, a, la giustizia si è fermata per qualche ora perché il sistema elettrico è andato in. La colpa non è tuttavia del nubifragio delle scorse ore che ha causato qualche allagamento nella zona nord della città, bensì.