Tommaso Sala salta la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Gurgl: infortunio serio per l'azzurro

Dopo un primo appuntamento in slalom a Levi (Finlandia) in cui nessun azzurro è riuscito a qualificarsi per la seconda manche, si aggiunge un’altra brutta notizia per del secondo week end di gara tra i pali stretti a(Austria),delladeldi sci. Il riferimento è all’di.Il 29enne nostrano, come riportato dal sito della FISI, si è procurato la rottura del legamento crociato nel corso di un allenamento in Val Senales con il resto degli specialisti dei rapid gates del Bel Paese. Stando alle ricostruzioni, non c’è stata alcuna caduta, ma essenzialmente lo sciatore tricolore ha avuto un cedimento al ginocchio, che ha causato la dolorosa lacerazione.Come viene precisato dal comunicato della Federazione,sarà operato nelle prossime ore, dopo un consulto con la Commissione Medica federale.