Brindisireport.it - "Ti insegno l'amore": studenti incontro sessuologa per evento educativo

Leggi su Brindisireport.it

CEGLIE MESSAPICA - Il Lions Club Ceglie Messapica Alto Salento, con il patrocinio del Comune di Ceglie Messapica, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, organizza con i ragazzi dell'Iiss C. Agostinelli di Ceglie Messapica un