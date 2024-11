Dilei.it - Test: Soffri anche tu di “winter blues”?

Capitano quelle mattine d’inverno in cui non ci alzeremmo mai dal letto. Ci sentiamo fiacche, svogliate. E tanto tristi. Il cielo grigio acuisce la sensazione di sconforto, il freddo sul viso appena uscite di casa ci demoralizza ancora di più. Fatichiamo a concentrarci, ci irritiamo per il minimo contrattempo, abbiamo la sensazione che possa succedere qualcosa di brutto, siamo così giù che ci vieneda piangere.Come funziona la “tristezza d’inverno”I sintomiTutto questo può essere la manifestazione di ciò che gli psicologi chiamano “”, ovvero la tristezza d’inverno, laddove la parola “” indica un diffuso stato di malinconia innescato in questo caso dalla stagione più buia. I suoi sintomi possono comprendere:Tristezza (al top della hit)Nervosismo e suscettibilitàImpulso di piangereStzza e svogliatezzaDifficoltà di concentrazioneAumento del sonno e mancanza di energieVoglia di solitudineSconforto e pessimismoDesiderio di carboidrati e zuccheri (pasta, biscotti, dolci)Il””, che per alcune persone può diventare molto impattante, è un Disturbo Affettivo Stagionale (si presenta, in altre forme,d’estate) che nella maggior parte dei casi ha una cura tutta naturale: la primavera.