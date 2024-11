Today.it - Team Altamura ko: il Picerno si impone per 2-0

Leggi su Today.it

Dopo sei risultati utili consecutivi cade il: allo stadio Curcio, nell'anticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, i biancorossi sono stati battuti per 2-0, dal, che ha inflitto di fatto il settimo ko in questa stagione.Al 27' Energe ha.