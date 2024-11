Ravennatoday.it - Tari, la scadenza slitta a fine aprile per chi non ha ricevuto l'avviso di pagamento

Leggi su Ravennatoday.it

Per chi non ha ancoral’laper ilal 30(e in questo caso il tributo dovrà essere pagato in un’unica rata invece che in due). Lo ha deliberato la giunta nella seduta di oggi, poiché il solo rinvio dei termini didal 31 ottobre al 30.