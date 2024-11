Tpi.it - Tapiro d’oro a Elodie dopo le critiche per il doppiaggio nel film Mufasa: “Prima di dare giudizi bisogna ascoltare” | VIDEO

Leggi su Tpi.it

leper ilnelha ricevuto ilda Striscia la Notizia in seguito alleper ilnelDisney, in uscita a Natale.La cantante, infatti, era stata criticata dalla doppiatrice Lilli Manzini che in unato postato su TikTok aveva difeso la categoria affermando: “Quantomeno ammette che non è il suo mestiere. Però lo hai accettato di fare un mestiere che non ti appartiene. Io non credo che tu sia stata all’altezza. Adesso hai la possibilità di annoverarti come doppiatrice”.Poi l’affondo: “Per noi professionisti, soprattutto quelli bistrattati, soprattutto per gli allievi è molto importante questa frase, questa affermazione. Complimenti per il lavoro svolto, molto monocorde, sono contenta e sono felice per chi andrà a sentire questa ciofeca”.