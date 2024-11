Genovatoday.it - “Sussurri di mondi invisibili” fra teatro e musica al Festival Le Vie dei Canti

Leggi su Genovatoday.it

Domenica 24 novembre alle ore 15:30, ilLe Vie deiporta il suo pubblico in Valpolcevera al Circolo Barabini di Trasta, dove andrà in scena “di” uno spettacolo teatrale di narrazione eideato dall'attrice e autrice Livia Taruffi in scena insieme ai.