Suspicious Mind |  biglietti omaggio per l’anteprima con Funweek it

s: il thriller che fa già parlare di sé arriva in anteprimaIl nuovo thriller psicologicos, distribuito da Adler Entertainment, sta facendo già discutere gli appassionati di cinema. Dopo il successo ad Alice nella Città, la pellicola è pronta a conquistare le sale..it ti offre l’opportunità unica di partecipare alesclusiva e scoprire perché tutti ne parlano.Ecco le città e le date in cui il film verrà proiettato in anteprima alla presenza del cast25 NOVEMBRE ORE 20.30 A MILANO – MULTISALA GLORIA BY NOTORIOUS CINEMA28 NOVEMBRE ORE 20.45 A BOLOGNA – POP UP CINEMA BRISTOL1 DICEMBRE ORE 21.30 A FIRENZE – SPAZIO ALFIERI CINEMA TEATRO2 DICEMBRE ORE 20.30 A ROMA – CINEMA ADRIANOInoltre potrai incontrare il regista Emiliano Corapi e il cast del film, tra cui Matteo Oscar Giuggioli che saranno presenti in sala ed introdurranno il films, sinossiQuando un uomo e una ragazza restano bloccati nell’ascensore dell’hotel in cui soggiornano, nei rispettivi partner, rimasti fuori ad attenderli, s’insinua il dubbio che nel tempo trascorso dentro sia accaduto qualcosa.