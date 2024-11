Lanazione.it - Suolo pubblico: "Lo paghi anche. Autostrade"

Leggi su Lanazione.it

Reggello dovrebbe esigere il pagamento della Tosap da parte di". La consigliera Veronica Nenci, capogruppo della ’Lista civica Nenci’, in un’interrogazione invita il Comune di Reggello ad richiedere ad Aspi,per l’Italia, il pagamento della tassa di occupazione diper i sovrappassi autostradali di strade comunali nel territorio comunale reggellese. Fa riferimento alla recente sentenza della Corte di Cassazione che ha dato ragione al vicino Comune di Impruneta: il giudice ha stabilito che la società è tenuta al pagamento della Tosap nei confronti dell’amministrazione imprunetina, chiudendo definitivamente una vicenda passata in tutti i gradi di giudizio e che crea un’importante precedente amministrativo. "Reggello dovrebbe esigere il pagamento della tassa, in particolare per i due sovrappassi in via di Bruscheto e quello situato di fronte alla ex Boehringer: sarebbero fondi importanti per le casse comunali e soprattutto dovuti alle nostre casse" dice Veronica Nenci.