Trevisotoday.it - Strada Ovest, pedalata contro la riforma del Codice della Strada

Leggi su Trevisotoday.it

Sabato 23 novembre, alle ore 15 in VialeRepubblica all'altezzarotonda con via Tre Venezie, partirà ladi protesta per chiedere maggiore sicurezza sulle strade e lo stop al nuovovoluto dal Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.In occasione.