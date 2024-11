Frosinonetoday.it - Stazione Tav, Sacco: "Attenzione a non sacrificare l'area sud della provincia"

Leggi su Frosinonetoday.it

In programma oggi pomeriggio l'importante Consiglio Comunale ad hoc sul tema alta velocità a Frosinone.“La scelta sul sito per laTav indi Frosinone non deve diventare una questione di campanilismo e ridursi a una guerra tra poveri. E’ sicuramente importante che questo.