Squadra. Angella alza bandiera bianca. Plaia e Amoran pronti dall’inizio

Alla finenon ci sarà. Il capitano biancorosso dopo la gara di Pineto salta anche il derby di questa sera al Curi contro l’Arezzo (fischio di inizio alle 20,30). Ma Zauli, a differenza di una settimana fa, può tirare un sospiro di sollievo visti i rientri a Pian di Massiano diche hanno risposto alle convocazioni in Nazionale e adesso sono tornati a disposizione dell’allenatore del Perugia. Entrambi dovrebbero avere un posto: il tecnico sembra orientato a proporre la difesa a quattro, con i due giovani nazionali al centro del pacchetto, mentre le fasce saranno di competenza di Mezzoni a destra e Giraudo a sinistra. Per quanto riguarda il centrocampo, Zauli potrebbe schierare tre interpreti: in regia ci sarà Bartolomei, a completare il pacchetto i giovani Giunti e Di Maggio, con Torrasi che scalpita per avere un ruolo, anche in corsa.