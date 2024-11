Sport in tv venerdì 22 novembre | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

La giornata di oggi,22, sarà ricca diivi. C’è l’Italbasket in campo per chiudere il discorso qualificazione agli Europei 2025. Gli azzurri di Pozzecco giocheranno in Islanda alle 20.30. Ripartono i campionati dopo la sosta nazionali. Cosenza-Modena (20.30) apre la 14ª giornata di Serie B. In Bundesliga si affrontano Bayern Monaco e Augsburg (20.30) e in Liga Getafe e Valladolid (21.00). Due partite in Ligue 1 con Monaco-Brest (19.00) e Psg-Tolosa (21.00). Prima semifinale di Coppa Davis con Germania e Olanda che, dopo aver eliminato Canada e Spagna, si giocano un posto in finale. Si parte alle 17.00 con il primo singolare.in tv22digliFace.