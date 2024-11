Spagna, maxi multa a Ryanair e altre 4 compagnie per l’extra sul bagaglio a mano

Leggi su .com

(Adnkronos) – Il ministero dei Consumi ha sanzionato leaeree low cost, Vueling, Easyjet, Norwegian e Volotea con multe per un importo complessivo di quasi 179 milioni di euro per 'pratiche abusive', come l'addebito di supplementi per il, sui bagagli o riservare posti per accompagnare persone a carico. Nel dettaglio .L'articolopersulproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.