Genovatoday.it - Spacciava nei bar spostandosi in moto: trovato con hashish e un coltello nel sottosella

Leggi su Genovatoday.it

Girava di bar in bar a bordo del suo scooter, ma i suoi tour non erano dovuti a caffè o aperitivi. Così la polizia di Stato ha arrestato un genovese di 51 anni per spaccio, denunciandolo anche per porto di armi od oggetti atti a offendere.Nei giorni scorsi, una squadra di polizia giudiziaria.