Veronasera.it - Sostenibilità e cambiamento climatico. «Alberi alleati preziosi per la città»

Leggi su Veronasera.it

L'albero come alleato prezioso contro iled elemento fondamentale per la rigenerazione urbana. Ieri, 21 novembre, in occasione della Giornata nazionale dell'albero, l'Ordine degli agronomi e forestali di Verona ha organizzato un convegno sulla gestione del verde in ambito.