Monzatoday.it - Sos topi negli alloggi comunali (dove in estate era stata fatta la disinfestazione)

Leggi su Monzatoday.it

Sosdi via Vespucci. Questa la segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday. A farla la figlia di un’inquilina. “Questaeraeseguita già una- spiega la donna -. Ma probabilmente solo per debellare il problema degli scarafaggi e non.