Modenatoday.it - Soliera saluta l'Obelisco per Cleopatra, termina il comodato d’uso

Leggi su Modenatoday.it

L’"per" di Arnaldo Pomodoro svetta magnetico in piazza Lusvardi dal 2020, fungendo da punto di ritrovo per i solieresi di tutte le età: i più giovani lo prendono a riferimento per darsi appuntamento, mentre molti lo prendono come ottimo sfondo per un selfie o una foto di gruppo.