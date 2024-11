Sinner-Berrettini dream team lo psicologo | Complicità e sinergia tra due big

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'Italia rimonta contro l'Argentina e strappa il biglietto per la semifinale di Coppa Davis che sarà contro l'Australia. Prima nel singolo Jannikporta gli azzurri del tennis in parità e poi in coppia con Matteosuperano i due specialisti Andres Molteni e Maximo Gonzalez in due set con il punteggio di .