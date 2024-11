.com - Sinner, Abodi: “Vorrei pagasse le tasse in Italia, non a Montecarlo”

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Ieri ho vistosulla Rai, mi piace ascoltare Panatta. È andata bene, abbiamo una squadra equilibrata al di là di, l’entusiasmo ci rende vincenti, lo stesso vale per le donne, che sono diventate campionesse del mondo”. A parlare, ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, è il ministro dello Sport Andrea. “Sicuramente Jannik può diventare uno dei più grandi sportivini di sempre, visto che è molto giovane”. Il tennista altoatesino paga leinvece che in: “Devo dire che mi piacerebbe se lequi”, ha detto, “sia chiaro però che lui sta facendo una cosa perfettamente legale. Se voi foste nella stessa condizione che fareste? La cosa corretta è quella che è prevista dalla norma. Il tema è capire se noi creeremo le condizioni per farlo tornare, sempre con una norma, che preveda paghi qui quanto paga lì, visto che vive all’estero undici mesi all’anno”.