Modenatoday.it - Silvio Orlando sul palco del teatro Fabbri di Vignola con lo spettacolo "Ciarlatani"

Leggi su Modenatoday.it

, nomination come miglior attore non protagonista ai David di Donatello 2024 per il film Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti e ora al cinema con Parthenope di Paolo Sorrentino, dopo la fortunata tournée de La vita davanti a sé, torna aconin apertura di Stagione.