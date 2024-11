Agrigentonotizie.it - Siccità, firmata l'ordinanza: al via il trasferimento di acqua dalla diga Gammauta al lago Castello

Leggi su Agrigentonotizie.it

Al via ildell', nel Palermitano, alche rifornisce il comprensorio agrigentino ad uso irriguo e potabile. Lo stabilisce l'emanata ieri dal Commissario per l'emergenza idrica in agricoltura e zootecnia, Dario Cartabellotta, in.