Spazionapoli.it - Show al compleanno di Rocco Hunt: Buongiorno, Politano e Mazzocchi scatenati su “Rossetto e caffè” – VIDEO

Leggi su Spazionapoli.it

Nella giornata di giovedì, il rapper campanoha compiuto 30 anni: mega party per l’artista, con grandi ospiti anche da parte della SSC Napoli.Occasione da non passare inosservata per il cantante, che nella giornata di giovedì 21 novembre ha compiuto 30 anni. Per questa ricorrenza, il rapper nativo di Salerno ha organizzato una festa al locale “Punto Nave” di Pozzuoli. Presenti anche molti tesserati della SSC Napoli, come Alessandro, Matteoe Pasquale. Tra gli invitati spunta anche il tecnico Antonio Conte.In particolare, i tre giocatori azzurri sono stati tra i più, così come dimostrato dalle immagini che stanno circolando in mattinata sulla rete.cantano a squarciagola il tormentone di Sal Da Vinci, “”, facendo scatenare i tifosi in giro per il web.