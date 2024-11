Sport.quotidiano.net - Serie C, il recupero. Baby rossoneri ko, la capolista Pescara dilaga

Altro stop per Milan Futuro che perde in casa della: dopo due pari di fila, ko che allunga ladi gare senza vittorie a quattro. Zona playout, al momento, a +3 dal Legnago ultimo. Ma c’è ancora una gara da recuperare (giovedì 5 dicembre a Campobasso). Torna titolare l’ex Ajax Vos, alle spalle del centravanti Longo. Confermato nell’undici di partenza, come nell’ultima di campionato, Ballo-Touré, nel ruolo di esterno alto. Tra gli assenti Camarda, in campo (e in gol su rigore) martedì con l’Italia Under 19, oltre a Jimenez (squalificato). All’Adriatico il vantaggio pescarese arriva presto, seppur dopo un guizzo di Zeroli: il colpo di Merola, servito al centro, è respinto da Torriani, ma Pierozzi è al posto giusto e incassa in tap-in. Il bis su un’incomprensione tra Torriani e Coubis: Tonin non perdona.